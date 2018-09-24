إعلان قائمة قصي الفواز .. لأول مرة سيدتان وأجنبي في مجلس إدارة اتحاد القدم

المواطن - محمد سمعة

أعلنت لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قائمة قصي الفواز والمُرشح لانتخابات رئاسة اتحاد الكرة في الفترة الحالية.

وجاءت قائمة قصي الفواز مكونة من:

لؤي السبيعي كنائب رئيس، أضواء بنت عبد الرحمن العريفي كعضو، تركي بن صالح العواد كعضو، تركي الحقيل كعضو، خالد الثبيتي كعضو، رهام المنيزان كعضو، علي بن محمد الشعيلان كعضو، عمر بن عبدالله باخشوين كعضو، يزيد بن محمد التويجري كعضو، درابر رودجر كعضو.

ويُعد قصي الفواز هو المرشح الوحيد المتواجد حاليًا لمنصب رئيس اتحاد الكرة خلفًا للدكتور عادل عزت والذي تقدم باستقالته من المنصب في شهر أغسطس الماضي.