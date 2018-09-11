إغلاق أسواق الطيور في بريدة ومحافظات القصيم

المواطن - القصيم

أعلنت أمانة منطقة القصيم، مساء اليوم الاثنين، عن إغلاق أسواق الطيور بمدينة بريدة ومحافظات منطقة القصيم حتى إشعار آخر.

وأوضحت الأمانة، في تغريدة لها عبر “تويتر”، أن ذلك يأتي تفاديًا لانتشار مرض إنفلونزا الطيور، كما تأتي هذه الخطوة كإجراء احترازي بالتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة القصيم.

وإنفلونزا الطيور هو مرض طيور معدٍ سببه فيروسات الإنفلونزا، بالرغم من أنه يتطور داخل أجسام الطيور، يستطيع الفيروس أن يتطور داخل جسم الإنسان وينتقل من إنسان إلى آخر.

وأظهرت أبحاث في جينات الإنفلونزا الإسبانية أن هذا الفيروس تكيف في أجسام الإنسان والطيور، مما قد يسمح بإعادة تشكيل جينات الفيروسات.