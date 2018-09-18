إغلاق استراحة فندقية في الرياض والسياحة تكشف الأسباب

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة السياحة والتراث، اليوم الثلاثاء، أنها بالتنسيق مع إمارة منطقة الرياض أغلقت استراحة تم تجهيزها للتشغيل الفندقي في ضاحية العمارية بالرياض.

وأوضحت هيئة السياحة أن سبب إغلاق الاستراحة مخالفتها أنظمة التوظيف وعدم حصولها على تراخيص التشغيل النظامية.

جدير بالذكر أن هيئة السياحة والتراث الوطني تستهدف زيادة عدد المنشآت السياحية في المملكة من 57 ألف إلى 77 ألف منشأة سياحية بحلول عام 2020م، وذلك ضمن مبادرة التحول الوطني في المملكة.