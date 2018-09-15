إغلاق باب استقبال التظلمات لانتخابات إدارة اتحاد الكرة

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الاستئناف الانتخابية عن إغلاق باب استقبال التظلمات والطعون لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لدورته الثالثة 2018.

وأشارت لجنة الاستئناف الانتخابية، إلى أنها لم تستقبل أي طلبات للتظلمات من قبل المستبعدين أو الطعون على قوائم المرشحين.

وكانت لجنة الانتخابات، قد أعلنت أن قصي الفوز هو المرشح الوحيد على منصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفتحت الباب لتقديم الطعون ضد المرشح أو التظلم بسبب الاستبعاد، بداية من يوم الأربعاء الماضي وحتى اليوم الموافق 15 من شهر سبتمبر.

وكان عادل عزت قد تقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، الشهر الماضي، ليتولى نواف التمياط المهمة خلفًا له بشكل مؤقت، قبل أن يترشح قصي الفواز لمنصب الرئيس.