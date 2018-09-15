إقالة رامون دياز من تدريب الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

قرر نادي الاتحاد إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة من القادسية بثلاثية دون رد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الاتحاد أن مجلس الإدارة، برئاسة نواف المقيرن، قرر إقالة المدرب دياز مع تعيين المدرب الوطني بندر باصريح لقيادة الفريق الأول في المرحلة الحالية، حتى يتم دراسة كافة الخيارات المتاحة أمام المجلس.

وكان رامون دياز تولى تدريب الاتحاد في صيف العام الحالي خلفًا للمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، ولم ينجح المدرب الأرجنتيني في تحقيق أي فوز مع العميد، حيث خسر من الهلال في السوبر السعودي وتعادل مع الوصل الإماراتي في البطولة العربية وخسر من الشباب والقادسية في الدوري السعودي.