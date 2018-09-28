إقبال كثيف على فعاليات بيبان عسير في يومه الأول

المواطن - أبها

شهدَ اليوم الأول لانطلاق بيبان عسير والمنظّم من قِبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” حضورًا لافتًا من المهتمين بالأنشطة التجارية والمتطلعين لها من أهالي منطقة عسير بمختلف أعمارهم.

وهيَّأتْ منشآت طاقمًا يخدمُ زوارَ بيبان عسير من روادِ الأعمال بالخدمات المُقدمة من خلالها مثل: مُبادرة “استرداد” وبرامج “التمويل” وبرامج “طموح” وعدد من ورش العمل والدوراتِ التدريبيَّة حيثُ سعتْ منشآت إلىٰ وجود أفضل المهنيينَ والمستشارينَ والخبراء في مختلف القطاعات التجارية ويأتي ذلكَ إسهامًا منها في دعمِ منشآت المنطقة حيث بدأتْ الدورات التدريبية وورش العمل مع بداية انطلاقة الملتقى الساعة الرابعة مساءً واستمرت لغاية الساعة الحادية عشرة مساءً.

وشهد الملتقى تفاعلًا من قِبل الجهات المشاركة في باب التمكين من قِبل الجهات الحكومية والجهات التمويلية الداعمة لرواد الأعمال، بالإضافة إلى محاكاة رواد الأعمال من قِبل الناجحين في التجارة الإلكترونية عبر التطبيقات التجارية الإلكترونية بالتحدث عن مرونة التعامل مع التكنولوجيا استثماريًّا، مما يُساهم في إلهام المتطلّع للدخول في أنشطة التجارة الإلكترونية الحديثة.

الجدير بالذكر أن منشآت تعمل يومي الجمعة والسبت على تسخير كافة السبل لتمكين ودعم ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة من خلال تكثيف الجلسات الحوارية، والدورات التدريبية والإرشادية والاستشارية بالإضافة إلى تقييم المنشآت.