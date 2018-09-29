إلزام غوغل بدفع 9 مليارات دولار سنويًا لشركة أبل

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

نجحت شركة أبل الأميركية في التربح من محرك البحث الأشهر عالميًا غوغل، مستغلة حالة التنافس التي تجمعه بمحرك بينج الخاص بشركة مايكروسوفت التكنولوجية العملاقة.

وحسب ما جاء في موقع BGR المعني بشؤون التكنولوجيا حول العالم، فإن غوغل رضخ بشكل واضح إلى أبل، وقرر دفع 9 مليارات دولار سنويًا للشركة المنتجة لهواتف أيفون الشهيرة.

وجاء هذا العرض بعد أن سمحت أبل في بعض الوقت لمستخدمي هواتف أيفون بالتعامل مع محركات بحث أخرى بخلاف غوغل عبر تطبيق التصفح الشهير سفاري.

وقال الموقع المطلع على المحادثات: إن محرك البحث الأميركي الشهير شعر بخوف من إمكانية استغلال منافسه بينج، التابع لمايكروسوفت، هذه الميزة لتحقيق قاعدة شعبية جديدة لدى مستخدمي أيفون، والذين لم يكن مُتاح لهم منذ صدور أولى نسخ الهاتف الذكي استخدام أي متصفح بخلاف غوغل.

واعتمدت أبل في متصفحها الخاص بالهواتف الذكية منذ النسخة الأولى لأيفون على محرك غوغل، وهو الأمر الذي جعل الشركة الأميركية حريصة على تجنب فقدان تلك الميزة الضخمة.

وكانت أبل قد أصدرت في وقت سابق من سبتمبر الجاري أحدث نسخ من هاتفها، وهي أيفون XS وأيفون XS MAX، بجانب عدد من الملحقات والمنتجات الجديدة للشركة الأميركية.