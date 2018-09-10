إلغاء الإشارة الضوئية بشارع الحصين لتسهيل الحركة المرورية في نجران

المواطن - سعيد آل هطلاء

أنهت إدارة مرور منطقة نجران معاناة أهالي الأحياء المجاورة لطريق الحصين ووضع حل لمشكلة الازدحام المروري في أحد أهم الطرق الحيوية داخل مدينة نجران وذلك بإلغاء الإشارة الضوئية لتسهيل الحركة المرورية.

وقد قامت إدارة مرور نجران بعد ملاحظة الازدحام المروري في طريق الحصين وكذلك استجابة لأهالي الأحياء المجاورة بتكليف فريق من المختصين من إدارة مرور المنطقة لدراسة الموقع والتنسيق مع أمانة المنطقة من أجل إبداء الاقتراحات والحلول المناسبة لإنهاء هذه المشكلة.

وتوصل فريق العمل إلى الحل المناسب من خلال إلغاء الإشارة الضوئية وتحويلها إلى يوتيرنات آمنة باتجاه الشمال والجنوب وأصبح الطريق سالكًا وخاليًا من الإشارات الضوئية.

وأهابت إدارة مرور منطقة نجران قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية.

من جهته قدم عدد من أهالي الأحياء المجاورة وعدد من سالكي طريق الحصين شكرهم وتقديرهم لإدارة مرور منطقة نجران وعلى رأسها العقيد مناحي بن شجاع السبيعي على سرعة التجاوب معهم وإنهاء معاناتهم ووضع حل لمشكلة الازدحام المروري في الطريق، مؤكدين أن إلغاء الإشارة الضوئية ساهم بشكل كبير في تسهيل حركة السير وتحقيق انسيابية ومرونة في الحركة نظرًا للكثافة المرورية والازدحام الذي يشهده هذا الطريق الحيوي.