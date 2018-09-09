إلغاء زفاف ناهد السباعي قبل موعده بساعات يصدم جمهورها

المواطن - القاهرة

صدم جمهور الفنانة المصرية ناهد السباعي بعد نبأ إلغاء حفل زفافها قبل موعده بساعات بالرغم من عقد قرانها قبل أيام.

وأكدت مصادر إعلامية مصرية وقوع خلاف مفاجئ بين ناهد السباعي وزوجها ترتب عليه إلغاء حفل الزفاف الذي كان من المقرر أن يقتصر الحضور فيه على عدد من أقارب العروسين.

وكانت ناهد السباعي قد احتفلت بعقد قرانها مساء الجمعة الماضية على زوجها رجل الأعمال محمد عبدربه في مسجد محمد علي بمنطقة القلعة بالقاهرة، لتحدث تلك الأزمة دون مقدمات معلنة.

وأغلقت ناهد السباعي هاتفها ولم يتمكن المقربون منها حتى من معرفة الأسباب أو التطورات التي شهدتها الساعات الأخيرة.

وزادت حيرة محبي ومتابعي ناهد السباعي نظرًا لعدم رغبة أي من المقربين منها في الحديث عما حدث الأمر الذي زاد من دهشتهم وحيرتهم مطالبين ببيان إعلامي لتوضيح الحقائق لمتابعيها وعشاقها واصفين ذلك الأمر بأنه ” حق” لهم.

والمعروف أن ناهد السباعي هي ممثلة مصرية من مواليد 25 مايو 1987 وهي حفيدة الفنان فريد شوقي من زوجته الفنانة هدى سلطان ووالدتها هي المنتجة ناهد فريد شوقي وخالتها الممثلة رانيا فريد شوقي.

شاركت ناهد السباعي في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، كما أنها شاركت في فيلم عالمي بعنوان بعد الموقعة وفاز في مهرجان كان عام 2012.

تألقت ناهد السباعي في العديد من المسلسلات منها بنت اسمها ذات عام 2013 وسرايا عابدين والسبع وصايا عام 2014.

شاركت ناهد السباعي في العديد من الأفلام مثل صرخة أنثى عام 2007 و إكس لارج مع أحمد حلمي عام 2011.