إنجاز ٦٩% من مشروع نفق طريق الملك سعود بنجران.. وهذا إجمالي التكلفة

المواطن - نجران

أنجزت أمانة منطقة نجران ٦٩% من أعمال مشروع نفق تقاطع طريق الملك سعود مع شارع الأمير متعب بتكلفة إجمالية بلغت 54.175.614 ريالاً.

وقال أمين منطقة نجران المكلف المهندس حمد بن حسين عيبان: إن مشروع نفق تقاطع طريق الملك سعود ينفذ بنظام الكمرات مسبقة الإجهاد وبطول 550 متراً، بالإضافة إلى طريق خدمة يمين ويسار النفق وعمل موقف سيارات وأعمال النفق تشمل الإضاءة والأسفلت وبه نظام صرف للمطر من داخل النفق في حالة الأمطار القوية أو السيول.

وأبان أن هذا المشروع سيُسهم -بمشيئة الله- في تسهيل الحركة المرورية للمدخل الشمالي لمدينة نجران، حيث تم اختيار موقعه بناء على دراسات موسعة أثبتت الحاجة لتنفيذ هذا المشروع الذي تسعى الأمانة من خلاله إلى إحداث نقلة نوعية في تصاميم الطرق والشوارع؛ حفاظاً على سلامة السكان ومستخدمي الطريق.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان بن نصيب، – أنه تم الانتهاء من سد جوانب الحفر لكامل الحوائط الاستنادية الطرفية بطول 400 م.ط، كما تم الانتهاء من إنهاء الحفر لكامل الحوائط الاستنادية، بالإضافة الانتهاء من صب الخرسانة العادية أسفل القواعد المسلحة للحوائط الاستنادية لعدد 66 فاصلاً بطول 12 مترًا طولياً للفاصل الواحد من أصل 66 فاصلاً بالمشروع، وكذلك تم صب عدد 3 فواصل بمنطقة الابطمنت، كما تم الانتهاء من صب 66 قاعدة خراسانيه مسلحه للحوائط الاستنادية من أصل 66 وكذلك تم الانتهاء من صب عدد 66 حائط ساند من أصل 66، وأيضاً تم صب القواعد المسلحة والحوائط الاستنادية لعدد ثلاثة فواصل بمنطقة الابطمنت بطول 96.45 متر طولي، وتتبقى 5 فواصل بطول98.85 متر طولي وتم الانتهاء من صب كامل جيردرات المشروع وعددهم 82 جيردراً وجارٍ شدهم الآن، كما تم الانتهاء من العزل والردم حول القواعد والحوائط الاستنادية لعدد 66 فاصلاً، وجارٍ العمل بمنطقة الابطمنت.

وقال المهندس ابن نصيب: إن الأمانة تسعى لبذل أقصى الجهود لتنفيذ مشاريعها وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تنفيذ الأعمال، من خلال تطوير آليات تنفيذ الأعمال بصورة مستمرة وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.