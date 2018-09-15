إنجاز 80 % من نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك خالد بتبوك

المواطن - تبوك

تواصل أمانة منطقة تبوك أعمالها لإنجاز المرحلة الأولى من مشروع تقاطع نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك خالد، والذي يهدف لرفع كفاءة التقاطع بفصل الحركات المرورية للطرق الرئيسية على مستويين مختلفين ولاستمرارية الحركة المرورية على مسار طريق الملك خالد بالاتجاهين.

وكشف المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة، المهندس إبراهيم الغبان، أن المشروع في مرحلته الأولى اعترضه عدد من المعوقات المتمثلة في وجود خط كوابل كهرباء وخطوط اتصالات، حيث تم فتح عدد من المسارات البديلة وتحويل تلك الخطوط إليها، مبينًا أن حل تلك العوائق أسهم في تسريع وتيرة أعمال المشروع، كما ساهم في إنجاز ما تبقى من المرحلة الأولى والبدء بأعمال المشروع في مرحلته الثانية دون أي تأخير، بحسب وكالة “واس”.

وأشار إلى أنه خلال الأربعة أشهر القادمة سيتم الانتهاء من أعمال التقاطع العلوي (طريق الملك فهد) قبيل انتهاء المرحلة الأولى للمشروع.