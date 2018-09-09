إنجلترا تُخيب الأمال وتسقط أمام إسبانيا في Uefa Nations League

المواطن - محمد سمعه

تعرض المنتخب الإنجليزي لكرة القدم للخسارة من المنتخب الإسباني بثنائية مقابل هدف ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وفي الشوط الأول سُجلت الأهداف الثلاثة بالمباراة، حيث افتتح المنتخب الإنجليزي النتيجة عبر اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة الحادية عشر من عمر الشوط الأول.

وبعدها بدقيقتين تمكن اللاعب ساول نيغويز من تسجيل هدف التعادل للمنتخب الإسباني في الدقيقة الثالثة عشر بعد تمريرة متقنة من اللاعب رودريغو.

وظل المنتخب الإسباني يضغط بقوة وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، حتى تمكن رودريغو من إضافة الهدف الثاني للمنتخب الإسباني في الدقيقة الثانية والثلاثين من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من اللاعب تياجو ألكانتارا.

انتهت المباراة بفوز المنتخب الإسباني بثنائية لهدف في لقاء أقيم على ملعب ويمبلي في مدينة لندن الإنجليزية.

وكان منتخب إنجلترا احتل المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، بينما ودع منتخب إسبانيا البطولة من دور ثمن النهائي على يد المنتخب الروسي.