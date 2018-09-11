إنشاء إدارة للأمن السيبراني في جازان

المواطن - واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة , اليوم , عدد من القرارات , تضمنت تكليفات في ديوان الامارة وإنشاء إدارة جديدة تحت مسمى إدارة الأمن السيبراني.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان ياسين بن احمد القاسم أن القرارات شملت تخصيص إدارة للأمن السيبراني ، وتكليف الموظف هاني بن حسن زنقوطي مديراً لها ، وتكليف الموظف إبراهيم بن يحي ناصر بالعمل مديرا لإدارة خدمات المستفيدين بتقنية المعلومات.

وأكد القاسم أن القرارات , تأتي انطلاقاً من حرص سمو أمير منطقة جازان بالنيابة ، وسعيه الدائم للاستفادة من الكوادر المؤهلة والعمل على تطوير الجانب التقني وامن المعلومات وخدمات المستفيدين بالامارة والمحافظات والمراكز التابعة لها.