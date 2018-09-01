إنفوجرافيك.. 4 نقاط يجب تذكرها جيدًا قبل السفر خارج المملكة

المواطن - الرياض

أكدت الأحوال المدنية أن هناك 4 نقاط يجب تذكرها جيدًا قبل السفر إلى خارج المملكة.

وأوضحت الأحوال في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه يجب تجديد بطاقة الهوية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتوقف مصالح المستفيد، كما يجب عدم حمل بطاقة الهوية الوطنية خارج دول مجلس التعاون الخليجي تفاديًا لفقدانها.

ولفتت الأحوال إلى أنه في حال الرغبة بالسفر ببطاقة الهوية فيجب التأكد من سلامتها من التلف، مشددةً على أن سجل الأسرة هو وسيلة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا يستفاد منه خارجها.