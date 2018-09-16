إنقاذ حياة مواطن عشريني تعرض لحادث مميت في بريدة

المواطن - بريدة

نجح أطباء العظام بمستشفى بريدة المركزي في إنقاذ حياة شاب سعودي في العقد الثاني من العمر وكذلك إنقاذ أطرافه السفلية من فقدها، بعد تعرضه لحادث سير مؤلم أصيب على أثره إصابات متعددة في الرأس والصدر والبطن وكسور مفتوحة في الأطراف السفلية مع تفتت وضياع عظمي .

وبحسب التفاصيل التي ذكرها استشاري العظام الدكتور عدنان شريط رئيس الفريق الطبي المشرف على الحالة، فإن المريض بعد حضوره إلى قسم الطوارئ وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة اتضح أن لديه إصابات متعددة في الرأس والصدر والبطن وكسور في أطرافه السفلية، مما استدعى نقله إلى العناية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي ووضع مفجر للصدر مع استئصال الطحال المتمزق.

وكان يعاني من كسر مفتوح في الفخذ الأيمن مع ضياع جزء من عظمة الفخذ في مكان الحادث، وكسر مفتوح في الساق الأيمن، وكسر مفتوح ومفتت في الرضفة (صابونة الركبة) مع ضياع عظمي وتم إجراء العمل الجراحي الإسعافي وتنظيف وتثبيت كسور الفخذ والساق الأيمن بمثبت خارجي.

وبعد شفاء الجروح، أجري للمريض عملية ثانية لتثبيت كسور الطرف السفلي الأيسر بأسياخ داخل العظم، ورفع المثبت الخارجي من الطرف السفلي الأيمن، ثم أجريت للمريض عملية جراحية ثالثة وتم فيها إجراء تثبيت داخلي لكسر الفخذ الأيمن بشريحة ومسامير طبية ووضع إسمنت عظمي مكان الضياع العظمي، وتثبيت كسر الساق الأيمن بسيخ داخل العظم .

ثم أجريت للمريض بعد مضي عدة أسابيع العملية الرابعة وتمت إزالة العظم الإسمنتي وتم وضع عظم مختلط من المريض ومريض آخر، واستطاع المريض المشي على طرفه السفلي الأيسر، وفي مرحلة متقدمة من الشفاء في طرفه السفلي الأيمن.