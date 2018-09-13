إنقاذ 3 صيادين من الغرق بالقنفذة

المواطن - القنفذة

أنقذت العناية الإلهية، أمس الأربعاء، ثلاثة أشخاص من الغرق بعد العاصفة التي اجتاحت محافظة القنفذة وسواحلها قادمة من الجنوب.

وكانت عاصفة قوية قد تسببت مساء الثلاثاء في انقلاب قارب صيد على متنه ثلاثة من الصيادين السعوديين، وساهمت ستر النجاة التي يرتدونها في نجاتهم من الغرق.

وتم العثور عليهم صباح أمس الأربعاء من قبل دورية حرس الحدود، وهم بصحة جيدة ولله الحمد.

وشهدت القنفذة وسواحلها مساء الثلاثاء عاصفة رملية شديدة تسببت في تطاير بعض الصفايح المعدنية والهناجر، دون تلقي تنبيه من هيئة الأرصاد.