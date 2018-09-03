إياك والمنشطات .. كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين مثال الـ Fair Play

المواطن - محمد سمعة

اتفق الاتحاد السعودي لكرة القدم بالأمس مع اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات على تنفيذ برنامج متكامل خلال الفترة الحالية للكشف عن المنشطات خلال مباريات بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وخلال المنافسات الأخرى التابعة لاتحاد الكرة مثل كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الأمير محمد بن سلمان لدوري الدرجة الأولى.

وسيكون الموسم الحالي 2018-2019 هو الموسم المثالي لمسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان خاصة بعد زيادة عدد فرقه إلى 16 فريقًا بالإضافة إلى تواجد نجوم من العيار الثقيل فيه أمثال النيجيري أحمد موسى والمغربي نور الدين مرابط مع نادي النصر، والفرنسي بافيتيمبي جوميز والإماراتي عمر عبد الرحمن عموري مع نادي الهلال.

وبعد وضع الخطة من قبل اتحاد الكرة واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، سيحاول كافة لاعبي ونجوم الدوري السعودي الابتعاد تمامًا عن المنشطات حتى لا يقع اللاعب أو النادي تحت طائلة القانون.

ويأتي اهتمام اتحاد الكرة السعودي بأن تكون مسابقة دوري المحترفين خير مثال للعب النظيف والأمانة، وذلك بعدما قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بتشكيل لجان متخصصة لمتابعة لاعبي مونديال روسيا 2018 وأخذ عينات منهم، مما أخرج المونديال بصورة لائقة وجيدة أمام الجميع.

ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة تكثيف الفحوصات خلال مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على عينة عشوائية سيتم اختيارها من قبل اللجان المتخصصة لإجراء الفحص عليها، حيث يرغب المسؤولون عن الكرة السعودية جعل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على خط الدوريات العالمية في الفترة المقبلة.