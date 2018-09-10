إيجار: هذه حقيقة إلغاء نسبة السعي للوسيط العقاري

المواطن - الرياض

أوضح برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان أن الوسيط العقاري يستحق أجرة السعي لمرة واحدة فقط، وذلك بالاتفاق بين طرفي الإيجار.

وقال حساب إيجار عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رداً على سؤال مغرد حول إلغاء أجرة السعي، ‘‘مرحبًا بك، يستحق الوسيط العقاري أجرة السعي لمرة واحدة بما لا يتجاوز ٢.٥٪؜ من قيمة عقد سنة واحدة عند توثيق عقد الإيجار، ويتحمل السعي المؤجر أو المستأجر بالاتفاق بين الطرفين‘‘.

إثبات شخصية المستأجر

وكان برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان، قد أكد في وقت سابق على أهمية توفير مستندات معينة لإثبات الشخصية للمستأجر.

وقال البرنامج في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن المستندات المطلوبة هي: “الهوية الوطنية للسعوديين، هوية مقيم للوافدين، هوية المواطن الخليجي، هوية زائر”.

وأشار إلى أنه يمكن “التسجيل السريع” توثيق العقد للحالات الاستثنائية التي لا تملك حسابًا عبر منصة أبشر.

إقبال لتسجل الوسطاء

وسجّلت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (هنا)، إقبالاً متزايداً خلال الشهرين الماضيين لتسجيل الوسطاء العقاريين فيها وتوثيق العقود الإيجارية من خلالها، وذلك في إطار الاستفادة مما توفّره من خدمات متنوعة تحمي أطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري، إذ تجاوز المعدل اليومي لتوثيق العقود في الشبكة إلى أكثر من 500 عقد إيجار على مستوى جميع مناطق المملكة.

مزايا شبكة إيجار

وأوضح المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن الداوود، أن الشبكة باتت تحظى بأعداد متزايدة من العقود الموثقة وكذلك الوسطاء العقاريين، مرجعاً ذلك إلى ما توفّره الشبكة من مزايا متنوعة يأتي أبرزها حماية جميع الأطراف، مبيّناً أن عدد الوسطاء العقاريين المسجّلين حتى الآن أكثر من ٨ آلاف وسيط عقاري، متوقعاً ارتفاع نسب التسجيل خلال الفترة المقبلة في ظل التأكيد على إلزامية توثيق كافة عقود الإيجار تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٠٥ وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٣٧هـ، معتبراً أن الرقم الذي تسجّله الشبكة على مستوى العقود يومياً يعكس ارتفاع مستوى الوعي وكذلك الموثوقية بالتعامل بعقد “إيجار” الموحّد. خدمات برنامج إيجار

وأضاف:” أتاح البرنامج خلال الفترة الماضية مجموعة من الخدمات، منها التسجيل السريع الذي يتيح توثيق وتسجيل بيانات العقود الإيجارية بمدة لا تتجاوز ثماني دقائق، متضمنة معالجة الحالات الاستثنائية كالتي ليس لها حساب في منصة “أبشر”، والاستفادة من خدمات الربط مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية إدخال البيانات، وخدمة البلاغات على مخالفات منشآت الوساطة العقارية عبر تطبيق “وسطاء عقاريون”، الذي يتيح للمواطنين والمقيمين من مستأجرين أو ملاك تقديم البلاغات وإرسالها إلى فريق الرقابة والإشراف في برنامج “إيجار”، إلى جانب البحث عن عناوين الوسطاء العقاريين المعتمدين للتأجير.