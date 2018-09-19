إيداع 149 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ11 ألف مستفيد ومستفيدة من الضمان

المواطن - واس

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، دفعة جديدة من برنامج المساعدات المقطوعة لعدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 149985665 ريالًا”.

وبيّن أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة بلغ 11300 حالة، تمثل مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار، ثم استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.

وأفاد الدكتور الشافي بأن الوزارة تودع مبالغ المساعدات المقطوعة في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر، مؤكدًا أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود الذين يمثل مستفيدو الضمان الاجتماعي النسبة الكبرى منهم.