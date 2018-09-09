إيران تتبجح وتعترف بإطلاق سبعة صواريخ قتلت 11 شخصًا في العراق

المواطن - متابعة

في واحدة من الجرائم التي تخالف القانون الدولي الإنساني وتنتهك سيادة دول الجوار اعترفت إيران بتسببها في مقتل 11 شخصًا داخل العراق.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية يوم الأحد عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه أطلق سبعة صواريخ على من وصفهم بـ منشقين أكراد إيرانيين متمركزين في العراق مما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 11 قتيلا يوم السبت.

ونقلت رويترز عن مسؤولين عراقيين إن إيران هاجمت قاعدة جماعة كردية إيرانية معارضة مسلحة في شمال العراق يوم السبت مما أدى إلى مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

وقال الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة فارس الإيرانية للأنباء ”في عملية ناجحة، استهدفت الوحدة الجوية التابعة للحرس ووحدة طائرات مسيرة تابعة للجيش… اجتماعًا لجماعة إجرامية ومركزًا تدريبيًا إرهابيًا بسبعة صواريخ أرض أرض قصيرة المدى“.

وأضاف الحرس الثوري أن القتلى كانوا ضمن مجموعة من المقاتلين الذين ينتمون إلى حزب الحياة الحرة لكردستان، وزعم أنهم هاجموا الموقع على الحدود مع العراق في 20 يوليو، مما أسفر عن مقتل 10 من أفراد الحرس.