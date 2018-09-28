إيران تدعم الحوثي بمنظومة طائرات.. والتحالف يتوعد بالضرب بيدٍ من حديد

المواطن - الرياض

أسقط الدفاع الجوي لقوات تحالف دعم الشرعية باليمن طائرة بدون طيار مسيرة باتجاه معسكر لقوات التحالف في مدينة عدن.

وأعلن مصدر عسكري بأن قوات التحالف نجحت في إصابة الطائرة وتدميرها دون وقوع أي إصابات ولله الحمد.

ويأتي إسقاط الطائرة بدون طيار في سلسلة من النجاحات التي تحققها قوات الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وسبق أن عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرات بدون طيار من نوعية “أبابيل 1- أبابيل 2 – قاصف” المصنوعة بإيران، التي تستخدمها الميليشيات الإرهابية باليمن، وتعد طائرات أبابيل من الطائرات الهجومية الانتحارية التي تم تصنيعها وتطويرها في إيران مهمتها الرئيسية الاستطلاع وتنفيذ عمليات هجومية.

وتدعم إيران ذراعها في اليمن الميليشيات الحوثية بمنظومة الطائرات بدون طيار، وبحسب تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة 2018 تأكد تزويد النظام الإيراني للميليشيات الحوثية بطائرات بدون طيار وجميع الأجهزة المشغلة لها.

وقامت قوات التحالف مؤخرا باستهداف ورشة لتركيب وتجميع الطائرات بدون طيار في محافظة الحديدة وتدميرها بالكامل.

وتعمل قيادة قوات التحالف المشتركة لدعم الشرعية باليمن على المتابعة الدقيقة والمستمرة للإرهابيين والمسؤولين عن تجميع الطائرات وتفخيخها، علماً بأن المتحدث الرسمي للتحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي قد شدد على أن التحالف سيضرب بيدٍ من حديد كل من يتورط بتلك الأعمال الإرهابية.