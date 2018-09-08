إيران تسمح بتهريب النقد الأجنبي لوقف انهيار عملتها

المواطن - متابعة

أعلنت إيران، اليوم السبت، السماح لمكاتب الصرافة المحلية بالشروع في استيراد أوراق النقد الأجنبي من الخارج، وهو الإجراء الذي كان يعتبر حتى وقت قريب “جريمة تهريب”.

وهبط سعر الريال الإيراني إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي، عند 150 ألف ريال للدولار الأميركي الواحد، وخسرت العملة المحلية أكثر من 140% من قيمتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي قبل نحو 4 أشهر فقط.

وشهدت العاصمة الإيرانية، الأسبوع الماضي، علامات فوضى وارتباك، إثر انهيار العملة المحلية، مثل حذف محال الصرافة، التي اصطف أمام طوابير من الأشخاص، لسعر الدولار من لوحاتها الإلكترونية، فيما حصرت مكاتب السفر بي التذاكر وعروض الرحلات بالعملة الصعبة.

ونقلت وكالة “إرنا” الرسمية عن محافظ البنك المركزي، عبدالناصر همتي، قوله: “جرى السماح لمكاتب الصرافة باستيراد أوراق النقد الأجنبي”.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، محمد رضا بور إبراهيمي: إنه سيسمح أيضًا لمكاتب الصرافة باستيراد الذهب، وفق ما أوردت وكالة أنباء “الطلبة”.

وأشار بور إبراهيمي إلى أن استيراد مكاتب الصرافة للذهب والعملات الأجنبية كان محظورًا في السابق، مضيفًا: “في السابق كان ذلك محظورًا، وأي نوع من الاستيراد كان يعتبر تهريبًا”.