إيقاف الدوري بالآسيوية مطلب .. الجماهير تنتفض قبل البطولة القارية

المواطن - مروة نبيل

أثار قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، باستمرار مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال بطولة كأس آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات، شهر يناير المقبل، حالة من الغضب لدى الجماهير التي تُطالب بإيقاف المسابقة المحلية هذه الفترة.

ودشنت الجماهير هاشتاقًا يحمل اسم ” إيقاف الدوري بالآسيوية مطلب ” وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” في السعودية خلال وقت قليل، نظرًا للتفاعل الكبير.

وكتب أبو حمود: “كيف النصر هو المستفيد والحارس مع المنتخب الاسترالي والظهيرين وقلب الدفاع والمحور غالب ويحيى والسهلاوي كيف يكون المستفيد”، وقال محمد العمر: “اللي يطالب بإيقاف أين من العام الماضي عندما لعب النصر والأهلي في دور الثمانية بدون لاعبي المنتخب هنا العزم والحزم”.

وقال فهد الناصر: “ما هو مطلب ولا مهم الدوري لازم يستمر والأندية اهي الي تتحمل لأن خبر عدم إيقاف الدوري جاء قبل تعاقدهم مع الـ8 أجانب”، وكتب إبراهيم الموينع: “أمر الاتحاد السعودي غريب يوقف الدوري من أجل معسكر ومباراة ودية وفِي البطولة الرسمية اللي كل الأنظار لها يبقى الدوري عندنا شغال أمر غريب والله”.

وعلق عبد المجيد العمر في هاشتاق إيقاف الدوري بالآسيوية مطلب قائلًا: “بالعقل والمنطق إيقاف الدوري هو التصرف الصحيح إذا أردنا دوري قوي ينافس الدوريات العالمية ودوري بدون شبهات تدخل معالي المستشار الأب الشرعي لأقوى دوري عربي وآسيوي وصاحب الحراك الرياضي المميز مطلب من عقلاء الرياضة ودمتم”.

وتفاعل آخر مع الهاشتاق، وقال: “عدم إيقاف الدوري يعني عدم مساندة الجماهير للمنتخب .. لأن اغلب الجماهير بتكون مع أنديتها في التشجيع والمؤازرة . المفترض تتوقف جميع الأنشطة والتفرغ للمنتخب ودعمه في بطولة مهمه وقاريه وجعل الكل يساند منتخبنا ونبتعد عن تعصب الأندية في هذه الفترة ..”,

وتابع ياسر: “المنتخب محتاج وقفة حقيقية من الجمهور والإعلام اثناء البطولة بالتأكيد هذا لن يتم في حال كان الدوري مستمر سيكثر الجدل فيه وتتعكر الأجواء نريد أن نتابع ونشجع المنتخب ببيئة أفضل وأكثر هدوء”.

وأضاف أبو عابد: “هناك أندية ستتضرر جرّى انضمام عدد كبير من لاعبيها للمنتخب خلال المشاركة القارية، من أجل تطبيق العدالة والمساواة بين الأندية، يجب أن يتوقف الدوري وخاصة أن الدوري توقف في أيام الفيفاء التي لا تشكل أية أهمية، فلمَ لما لا يتوقف الآن والموقف أكثر أهمية”.