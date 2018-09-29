إيقاف بانجورا الرائد مباراتين وتغريمه 10 آلاف ريال

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف اللاعب إسماعيل بانجورا، لاعب نادي الرائد، مباراتين، وذلك بعد طرده في مباراة الشباب بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وجاء قرار لجنة الانضباط بإيقاف اللاعب إسماعيل بانجورا مباراة رسمية واحدة بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال؛ لاستخدامه اللعب العنيف تجاه المنافس أدى لطرده المباشر من حكم لقاء الشباب.

ويذكر أن مباراة الشباب والرائد كانت أقيمت بالأمس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.