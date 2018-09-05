إيقاف بث قنوات بي إن سبورتس القطرية في أميركا

المواطن - الرياض

أعلنت شركة “اي تي اند تي” الأميركية إيقاف بث قنوات “بي إن سبورتس” القطرية؛ ما يعني عدم بثها إطلاقًا على “دايركت تي في”، و”يو فيرس”؛ نظير رفعها أسعار الاشتراك في حلقة جديدة من سلسلة تجاوزات القنوات القطرية مؤخرًا.

ويأتي إيقاف القناة للضغط على قطر بعد مغالاتها في الأسعار ما سيؤدي لحرمان عدد كبير من جماهير الدوري الإسباني “الليغا” في أميركا، وهو ما يعرقل خطة الرابطة الإسبانية في نقل بعض مباريات المنافسة الإسبانية إلى أميركا.

وتعيش شبكة “بي إن سبورتس” حالة تراجع وانزواء بعد إسقاطها من قبل 3 شركات عالمية في شهر واحد، كما قد رفض لها طلب من قبل هيئة الاتصالات الفيدرالية ضد “كومكاست”، وفوز “إي إس بي إن” بحقوق الدوري الإيطالي، مطلع الموسم الحالي.

وقالت شركة “دايركت تي في” (في بيان رسمي): من المؤسف أنه لا يمكننا الموافقة على شروط تمديد عقدنا مع “بي إن سبورتس” مع استمرار ارتفاع الأسعار، فنحن نسعى جاهدين لتوفير المحتوى الذي يريده عملاؤنا بمبالغ مالية يستطيعون تحملها، مع العلم أن القنوات لم تعد تمتلك حقوق الكثير من المناسبات الرياضية.

واعترف حساب القناة القطرية (على تويتر) بالقرار الأميركي، معربًا عن أسفه لإيقاف البث على “إي تي أند تي” قائلًا: نأسف أن “دايركت تي في” و”يو فيرس” أسقطا “بي إن الرياضية” رغم العرض المقدم لتمديد العقد.

ودشن حساب القناة القطرية موقعًا إلكترونيًّا في محاولة لمطالبة الجماهير واستعطافها بأن يستمر بث القناة على “دايركت تي في”، ووصل سعر اشتراك القناة القطرية في أميركا إلى 19 دولارًا في الشهر، وفي إسبانيا إلى 7 يورو.