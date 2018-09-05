ابنة الشهيد العقيد العمري تطلب نقلها قريبًا من منزلها.. وتعليم تبوك لا يتجاوب!

المواطن - تبوك

شكت المعلمة شهد بنت سعيد العمري ابنة الشهيد العقيد ركن سعيد بن محمد العمري، أحد شهداء الحد الجنوبي، من تجاهل تعليم تبوك لظروفها وعدم مراعاة طلبها بالتعيين في إحدى المدارس القريبة منها؛ كونها الابنة الكبرى لوالدها الشهيد وتعول مع والدتها باقي أخواتها.

وقال خال المعلمة الدكتور هاني العمري: إن “شهد” من الإداريات اللاتي شملهن قرار التحويل إلى معلمات هذا العام، وكانت تعمل في المتوسطة الثامنة كإدارية وتطمح لتعيينها كمعلمة في نفس مدرستها أو إحدى المدارس القريبة لعدم وجود محرم يرافقها بعيدًا، ولأنها الابنة الكبرى وتعول مع والدتها باقي أخواتها.

وأكد العمري أنه مع الأسف تم تجاهل ظرفها الخاص واستثناءات الدولة الخاصة بأسر الشهداء والمنصوص عليها في القرار السامي وتم تعيينها في هجرة الجو التابعة لمحافظة الوجه، والتي تبعد قرابة ٤٠٠ كلم عن مقر إقامتها.

ولفت إلى أنه تمت مخاطبة مدير التعليم في تبوك وحتى الآن لم يتم التفاعل مع الوضع أو تفهّم ظرفها كابنة شهيد حفظت لها الأنظمة حقوقها.