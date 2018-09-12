ابن دغر مشيدًا ببطولات لواء العمالقة: تحرير الحديدة أولوية قصوى

المواطن - واس

أشاد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، بالانتصارات العسكرية النوعية التي حققها الجيش الوطني ممثلاً بألوية العمالقة والمقاومة الوطنية بإسناد مباشر من قوات التحالف العربي في هزيمة الميليشيا الانقلابية المدعومة ايرانياً في الساحل الغربي.

وأشار خلال اتصال أجراه مع قائد العمليات لالوية العمالقة في الساحل الغربي العميد ابو زرعة المحرمي، إلى أن تحرير محافظة الحديدة وإنهاء معاناة أهلها أولوية قصوى في سبيل استعادة الدولة والجمهورية ورفع الجور الذي فرضته ميليشيا الحوثي الانقلابية.

واضاف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية، أن هذه الانتصارات تأتي على طريق تحقيق النصر الناجز باستعادة الدولة والقضاء على أبشع انقلاب ارهابي دموي، وإنهاء أحلام ايران الارهابية التوسعية في المنطقة.

وكانت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني حررت اليوم، “كيلو 16” بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وأكدت مصادر عسكرية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، أن تحرير “كيلو 16” جاء بعد مواجهات مع الميليشيا الحوثية الانقلابية، أدت إلى مقتل أحد قياداتها ويدعى “أبو تمام” وعدد من مرافقيه.

وأوضحت المصادر أن طيران التحالف العربي كانت مرافقة لألوية العمالقة في عملياتها العسكرية.