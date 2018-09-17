ابن فيصل: جيسوس لن يرحل.. وأداء خريبين لا يُناسب المدرب

المواطن - مروة نبيل

نفى رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، الأمير محمد بن فيصل، الشائعات المتداولة بشأن رحيل البرتغالي جورجي جيسوس، عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إعارة عمر خريبين لنادي بيراميدز، بسبب عدم ملائمة طريقة لعبه مع المدرب.

وعلق الأمير محمد بن فيصل على رئاسته للهلال قائلًا: “تشرفت بتكليفي وإن شاء الله أكون عند حسن ظن معالي المستشار والجميع، ويكون هذا الموسم استثنائي، ويكون الحضور الجماهيري مميز لجميع الأندية، في دوري استثنائي يحمل اسم غالي على الجميع”.

وتابع الأمير محمد بن فيصل تصريحاته خلال مداخلته لبرنامج “الوقت الأصلي”: “أبارك للجمهور الهلالي الفوز على الرائد، والمستوى في بداية الموسم مطمئن، وبأن يكون المستقبل جيد يُليق بنادي الهلال وجمهوره”.

وحذر الأمير محمد بن فيصل الجماهير من الشائعات، وقال: “أهم شيء في البداية الابتعاد عن الشائعات.. وأولها مدرب الفريق.. استغرب هل في عاقل يُقيل مدرب عظيم مثل هذا المدرب إضافة كبيرة للكرة السعودية”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “أشكر في هذا الدور سامي الجابر.. أضاف لإنجازاته الكروية إنجاز آخر؛ بأنه استقطب مدرب عالمي.. نبذل كل ما في وسعنا لتنفيذ كل متطلباته ودعمه دعم كامل وأيضًا للاعبين، وأشكر الإدارات السابقة وسامي الجابر”.

وعن رحيل عمر خريبين عن الهلال، قال: “عمر خريبين كان في اتفاق مسبق قبل بداية الدوري وتفاهم بين المدرب واللاعب، بأن طريقة المدرب لا تُناسبه، وهذه أمور طبيعية في الكرة، وحتى أيضًا طبيعية أن يُعلم قبلها بفترة، ولم يحدث اتفاق مع اللاعب”.

وأضاف: “عندما كُلفت برئاسة النادي عُرض الموضوع عليّ؛ وبما أن جميع الأطراف متفقة فأكيد أبارك الموضوع، وهناك نقطة مهمة فترة الانتقالات الشتوية قصيرة، ونحن لدينا منافسات ستكون في قمتها؛ ولا يوجد تفاهم بين المدرب واللاعب”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “اللاعب مستمر معنا 4 شهور.. وهو لاعب محترف وأفضل لاعب في آسيا سيُقدم أفضل شيء خلال الفترة المقبلة، وبالنسبة لنا من الأفضل أن نحصل على مبلغ جيد، ورئيس الهيئة تركي آل الشيخ وعد بلاعب على مستوى عال”.

واختتم الأمير محمد بن فيصل تصريحاته قائلًا: “نحن نُجهز لاعبين عالميين في أكثر من مركز، وعندما يُحدد المدرب المركز الذي يُريده سيكون اللاعب موجودًا.. وكلمة أخيرة لجمهور الهلال نحن نعمل ما في وسعنا لإسعادهم؛ بدونهم نحن لا نستطيع فعل أي شيء”.