ابن يقتل والده المتزوج من 7 نساء والمحكمة تعفيه من الإعدام

المواطن - متابعة

رغم اعتراف الابن بقتل والده طعنًا إلا أن المحكمة لم تحكم عليه بالإعدام بل اكتفت بالسجن المؤبد 25 عامًا.

القضية التي وقعت في دمشق وهزت أركان المجتمع السوري الذي يترنح تحت ضربات قوات بشار وكان ضحيتها الأب الذي تزوج 7 مرات احتفظ بواحدة فقط على ذمته وطلق الباقيات إلا أن مؤامرات النساء ضده كلفته حياته.

الأب المزواج كتب لأحد أولاده عقارا ما دفع أخيه غير الشقيق بإيعاز من أمه أن يطلب ذات العقار، ويبدو أن الأب ضعف تحت إغراءات الأم وابنها وقرر أن يسحب العقار من الابن الأول ويكتبه لابنه الثاني.

وبالفعل نجح الأب في الحصول على تنازل من ابنه عن العقار على وعد أن يمنحه عقارا آخر أكبر وفي منطقة أغلى لكن الابن تيقن أن أباه خدعه حين بدأ يماطل في كتابة العقار البديل له.

الابن الذي يبلغ من العمر 18عامًا اتفق مع شخص ثان وامرأة لم يتضح هويتها ما إذا كانت الأم أم امرأة أخرى وتم استدراج الأب والغدر به طعنا.

ورأت المحكمة أن المتهم لا يستحق الإعدام وحكمت عليه بالسجن المؤبد هو وشريكاه.