اتحاد القدم: الدوري مستمر أثناء الآسيوية .. لن نتراجع

المواطن - محمد سمعه

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم على استمرار المسابقات المحلية، خلال فترة إقامة بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر اتحاد الكرة بيانًا عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أكد فيه أن مسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستستمر خلال فترة البطولة الآسيوية.

كما أكد الاتحاد السعودي للكرة أنه خلال فترة تواجد الأخضر في البطولة الآسيوية سيسمح للأندية بإشراك 8 لاعبين أجانب، بالإضافة إلى تكفله برواتب لاعبي الأندية المنضمين للمنتخب الوطني.

وطالب اتحاد الكرة جميع الأندية بالالتزام بقراراته والتي اتخذها في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه لن يميل أو يتراجع في أي قرار اتخذه.