اتحاد القدم: بيان الأهلي المصري مؤسف

المواطن - محمد سمعة

أعرب الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسفه الشديد بعد بيان النادي الأهلي المصري وذلك حول مشاركة الأخير في مباراة السوبر المصري السعودي.

وكان النادي الأهلي أصدر بيانًا أكد فيه أنه لا يمانع المشاركة ولكنه يريد تنسيق المواعيد قبل المشاركة في لقاء السوبر السعودي المصري ضد نادي الهلال، نظرًا لمشاركة الأهلي في الدوري المصري والبطولة الإفريقية.

وأكد اتحاد القدم أن بيان الأهلي المصري لم يراع الموعد المختار ولم يراع المناسبة التي ستُقام فيها مباراة السوبر المصري السعودي.

وأوضح اتحاد القدم، أن الأهلي لن يشارك في السوبر المصري السعودي، وسيشارك الزمالك فقط أمام ناديي الاتحاد والهلال.