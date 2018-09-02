اتحاد القدم جاهز لتسلق جبل التحديات

المواطن - محمد سمعه

أصبح الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة مؤقتة لنواف التمياط، أمام العديد من التحديات التي سيخوضها المجلس في الفترة المقبلة، بعد استقالة الدكتور عادل عزت.

وكان عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، أعلن التقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد قبل انطلاق مباراة السوبر السعودي في الـ18 من أغسطس الماضي بين ناديي الهلال والاتحاد.

وصادقت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم على استقالة عادل عزت، مع الموافقة على تعيين نواف التمياط كقائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة حتى إجراء انتخابات جديدة لاختيار مجلس الإدارة الجديد.

وستكون التحديات المقبلة لاتحاد الكرة السعودي هي تسيير الموسم بشكل قوي في كافة البطولات والتي يُشرف عليها اتحاد الكرة مثل كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

كما أن اتحاد الكرة سيعمل على توفير كافة السبل للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي من أجل تألق الأخضر في البطولة الآسيوية وتعويض إخفاق الخروج من الدور الأول من بطولة كأس العالم 2018، والتي أقيمت في روسيا.

ويذكر أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم كان أقر بتشكيل لجنتي الانتخابات والاستئناف، حيث جاء تشكيل لجنة الانتخابات مكونًا من: المستشار القانوني الدكتور عبدالعزيز الرشود رئيسًا، المستشار القانوني الدكتور عبدالعزيز الفضلي عضوًا، المستشار القانوني عبدالله الحارثي عضوًا، محمد الموسى عضوًا.

أما تشكيل لجنة الاستئناف فجاء مكونًا من: المستشار القانوني ناصر الصقير رئيسًا، المستشار القانوني خالد الرميان عضوًا، المستشار القانوني نايف الجار الله عضوًا.