اتحاد القدم يكشف نتيجة التحقيق في لقطة مباراة النصر والتعاون المثيرة

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم نتائج التحقيق، والذي أقامه وذلك بعد قيام الحكمين المتواجدين على جهاز تقنية الفيديو في مباراة النصر والتعاون بحركة غريبة.

وجاءت نتائج التحقيق كالتالي:

أولًا.. ثبت للجنة أن الحكمين الإماراتيين يعقوب الحمادي وعبدالله ناجي قد صافحا بعضهما البعض لتوفقهما في تنبيه الحكم إلى حالة تسلل ضد نادي النصر بعد أن أيد الحكم رأيهما وقرر الإعلان عن مخالفة تسلل.

ثانيًا.. لم يثبت للجنة أن مصافحة حكمي الفيديو المذكورين لبعضهما البعض كان راجعًا بأي شكل من الأشكال إلى انحيازهما إلى فريق على حساب الآخر.

ثالثًا.. ترى اللجنة أن الحكمين لم يوفقا في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أي لغط من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بخروجهما عنه واجب الحياد بين الفرق المتنافسة.

وأكد اتحاد الكرة أنه وبناء على توصيات لجنة التحقيق فقد تم رفع طلب للجنة الحكام بعدم قبول تكليف الحكمين بالمشاركة في إدارة أي مباراة تابعة للاتحاد السعودي والرابطة.