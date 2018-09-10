اتحاد القدم يُعلن 3 قرارات حول المنتخب الأول

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تعيين لؤي السبيعي الأمين العام لاتحاد الكرة مشرفًا عامًّا على المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في الفترة الحالية.

وذكر اتحاد الكرة، في بيان رسمي له عبر حسابه في “تويتر”، أن لؤي السبيعي تم تعيينه مشرفًا عامًّا للفريق الأول للأخضر، بالإضافة إلى تعيين عمر باخشوين مساعدًا لمدرب المنتخب السعودي، وتعيين حسين الصادق مديرًا للمنتخب السعودي الأول.

وكان الأخضر تعادل مع منتخب بوليفيا اليوم بهدفين لكل فريق في مباراة ودية، في ظل تحضيرات الأخضر لبطولة كأس أمم آسيا.