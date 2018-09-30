اتفاقية تعاون وتعزيز العمل المشترك بين الهيئة الملكية للجبيل وحماية المستهلك

المواطن - الرياض

وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع اليوم الأحد في مدينة الرياض مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك لتعزيز روابط الشراكة وتطوير العلاقة ولمد جسور التعاون في الجوانب التوعوية والبحثية والاجتماعية والاستشارية ذات العلاقة بحماية المستهلك.

وقال المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد إطار التعاون وتعزيز العمل المشترك بين الطرفين والإسهام في نشر الوعي الاستهلاكي وسبل الترشيد من حيث الجوانب البحثية وإقامة الملتقيات العلمية والمعارض والفعاليات في مدن الهيئة الملكية موضحًا معاليه أن الهيئة الملكية ترحب بالتعاون مع الجمعية بما يحقق أهدافها وتطلعات المستهلك.

من جهته أكد سعادة المهندس عبدالله بن علي النعيم رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك أن توقيع الاتفاقية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع يأتي انطلاقاً من أهداف الجمعية بمساندة جهود الجهات الحكومية سعيًا إلى تعزيز الشراكة مع القطاعات ذات العلاقة والعناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها من خلال تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ونشر التوعية وتقديم المعلومات والاستشارات.

وكانت مذكرة التفاهم قد وقعت من معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وسعادة الدكتورة سمر بنت عبدالله القحطاني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك بحضور سعادة المهندس عبدالله النعيم رئيس المجلس التنفيذي للجمعية.