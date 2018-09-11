اتفاقية تعاون وقائية بين قاعدة الملك سلمان الجوية ومجمع الأمل بالرياض

المواطن - حسن عسيري - الرياض

وقعت قاعدة الملك سلمان الجوية اتفاقية تعاون مع مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض في مجال التوعية والتثقيف والوقاية.

وكان قائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء طيار ركن صالح بن طالب، استقبل في مكتبه المدير التنفيذي لمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني والوفد المرافق له والذي ضم نائب المدير التنفيذي الدكتور عبشان بن محمد العبشان ومدير العلاقات والإعلام الصحي حمد بن مشخص العتيبي وعددًا من المختصين.

وشهد اللقاء استعراضًا لجهود مجمع الأمل التوعوية والوقائية وعرضًا عن مجالات التعاون والعمل المشترك.

وعقب توقيع الاتفاقية تجول وفد المجمع في عدد من الأقسام والأجنحة في قاعدة الملك سلمان الجوية.

وأشاد اللواء طيار ركن صالح بن طالب بما يقدمه مجمع الأمل بالرياض من برامج وقائية وتوعوية، منوهًا بما تبذله الدولة من جهود طبية ووقائية وعمل مشترك لحماية الوطن وأبنائه.

من جانبه قال المدير التنفيذي لمجمع الأمل الدكتور محمد القحطاني “إن هذه الاتفاقية هي نتاج عمل ولجان مستمرة بهدف التعاون والمشاركة المجتمعية، مقدمًا شكره لقائد قاعدة الملك سلمان الجوية على ثقته بإمكانيات العاملين بالمجمع وحرصه على العمل المثمر والمشترك”.

وأضاف “إن المجمع لديه العديد من الاتفاقيات مع جهات حكومية ومجتمعية، ويعد بيت خبرة في مجال العمل الوقائي والتوعوي المتخصص”، مستشهدًا بأن المجمع يستقبل العديد من الوفود من خارج المملكة وداخلها بهدف التعرف على تجربته الرائدة وقائياً وعلاجيًا وتأهيليًا.