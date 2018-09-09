اثنين ممطر مع أتربة مثارة على الرياض والشرقية

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وتوقعت الأرصاد استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.

كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي الرياض والشرقية.