اجتماع الغد يناقش شرائح اللاعبين السعوديين.. ورسوم الـ50% من العقود

المواطن - طارق سعد

يجتمع غداً الخميس مدراء احتراف أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والدرجة الأولى بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم لمناقشة بنود قرار شرائح اللاعبين السعوديين الذي أُقرّ في 25 يونيو الفائت .

كما سيتم خلال الاجتماع مناقشة آلية رسوم العقود السارية اللاعبين السعوديين والبالغة 50%، والتي ستذهب لتطوير كرة القدم في النادي نفسه مالك عقد اللاعب .

وجاءت تلك القرارات الإصلاحية في أعقاب خروج المنتخب السعودي من الدور الأول للمونديال الروسي.