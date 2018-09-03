اجتماع حاسم اليوم بقيادة تركي آل الشيخ..والهدف إحداث نقلة كبرى في تاريخ النقل التلفزيوني للكرة السعودية
بحضور مندوبين من STC وصلة والعالمية وMBC ووزارة الاتصالات

اجتماع حاسم اليوم بقيادة تركي آل الشيخ..والهدف إحداث نقلة كبرى في تاريخ النقل التلفزيوني للكرة السعودية

2018/09/03
الساعة 2:35 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

يُعقد وعلى مدار يومي (3-4 سبتمبر) اجتماع حاسم برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ وممثلين للجهات التالية: وزارة الاتصالات، مالك الحقوق التلفزيونية والرقمية للكرة السعودية STC، شركة صلة ، الشركة العالمية للدعاية والإعلان، الشركة السعودية للأبحاث والتسويق، مجموعة قنوات MBC .

ويهدف الاجتماع لرسم الخطوط العريضة للنقل التلفزيوني والرقمي للكرة السعودية خلال المرحلة القادمة ، حيث وعد تركي آل الشيخ عبر تصريحات تلفزيونية سابقة بإحداث نقلة كبيرة في تاريخ النقل التلفزيوني للكرة السعودية من عدة نواح أهمها الجودة والكوادر والإبداع الفني.

يُذكر أن لغطاً دار في الشارع الرياضي قبل 48 ساعة من انطلاقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب إعلان مالك الحقوق STC عدم مجانية البث التلفزيوني، قبل أن تأتي مبادرة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بوجوب بث جميع مباريات الدوري مجاناً على قنوات KSA sports الحكومية .


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