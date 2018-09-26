اجتمعت المحكمة لمحاكمة مرسي فأحال القاضي فني الصوت للنيابة ورفع الجلسة

المواطن - القاهرة

تسبب عطل فني في مكبرات الصوت في تعطيل محاكمة محمد مرسي الرئيس المصري المعزول، لكن القاضي أحال المسؤول عن هذا العطل للنيابة العامة.

وكانت هيئة محكمة جنايات القاهرة قد اجتمعت اليوم لمواصلة نظر قضية اقتحام السجون إبان ثورة 2011 والمتهم فيها مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لكن الجلسة لم تتم بسبب تعطل مكبرات الصوت.

وقال رئيس المحكمة، إن الهيئة تواجدت من الصباح الباكر، إلا أن وجود عطل في مكبر الصوت بالقاعة تسبب بتعطيل المحكمة في مباشرة أعمالها، حتى الساعة الـ14:15 بتوقيت القاهرة.

وأكد رئيس المحكمة، على أن القانون يعاقب كل من يتسبب في تعطيل الجلسة، وعليه قررت المحكمة إحالة المختص عن صيانة جهاز الصوت للنيابة العامة، ورفع الجلسة.