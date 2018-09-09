احتراق مركبتين ينهي حياة شخص ويصيب آخر في تصادم مروع بجازان

المواطن - جازان

باشرت فرق الهلال الأحمر بمنطقة جازان، صباح اليوم الأحد، حادثًا مروريًّا على الطريق المؤدي إلى إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي بالحصمة الواقع، على الطريق الرابط ما بين محافظتي أبوعريش وأحد المسارحة؛ حيث نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخر، جراء تصادم سيارتين واحتراقهما.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، بيبشي الصرخي، أن غرفة العمليات تلقّت -صباح اليوم- بلاغًا عن حادث تصادم على طريق إسكان الحصمة، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث.

وأضاف الصرخي أنه عند وصول الفرقة، وُجدت حالة واحدة متوفاة وأخرى تعرضت لإصابات حرجة.

وتابع أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى أحد المسارحة لتلقي العلاج اللازم.