احتفالًا باليوم الوطني 88 .. نادي الشباب يكتسي بالأخضر

المواطن - مروة نبيل

نظم مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، اليوم الأحد، احتفالية باليوم الوطني 88 تحت شعار “وطن الأمجاد”، واكتسى مقر الليوث بالأخضر بمناسبة هذه الاحتفالية.

وتضمنت الاحتفالية العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، بالإضافة إلى عروض مسرحية للأطفال، كما أدى رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، العرضة السعودية ضمن فقرات الاحتفال.

وقام نادي الشباب بتنظيم معرض خاص يُخلد ذكرى ملحمة التوحيد ومسيرتها التنموية وفيلم وثائقي عن تاريخ المملكة، وصور لملوك السعودية، وشهدت احتفالية الليوث باليوم الوطني 88 تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

ومن جانبه، أكد البلطان أن التفاعل الكبير من الحضور يؤكد مدى التفاف المواطنين حول قيادتهم، وحبهم الكبير لوطنهم واعتزازهم بمنجزاته واستقراره وأمنه، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأشار إلى أن الاحتفالية تهدف إلى التعريف بتاريخ المملكة ومسيرتها التنموية، وكفاح مؤسسها الملك عبدالعزيز، من أجل توحيدها تحت راية التوحيد، كما قدم شكره لرئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ؛ لدعمه نادي الشباب في جميع الأنشطة المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية.