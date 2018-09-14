احذروا استخدام العيدان القطنية في تنظيف الأذن

المواطن - الرياض

حذرت وزارة الصحة من استخدام العيدان القطنية أثناء تنظيف الأذن.

وأوضحت الصحة أن استخدام العيدان القطنية قد يؤدي إلى تضرُّر الأذن ودفع المادة الشمعية إلى الداخل.

وهناك بعض الطرق التي يمكن عن طريقها تنظيف الأذن، منها نقع كرات القطن بمحلول ملحي مكون من ملعقة من الملح في نصف كوب من الماء الدافئ، ومن ثم إضافة القليل من قطرات هذا المحلول في الأذن مع تكرار العلاج.

كما يمكن تناول الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3، كالجوز، والسلمون، والأفوكادو وصودا الخبز المضافة للماء واستخدامها بالقطارة.

وللحفاظ على سلامة الأذن يجب تجفيفها فور الاستحمام، وذلك من خلال وضع المنشفة على الأذنين والقيام بإمالة الرأس للتخلص من المياه والتربيت على الجهة الخارجية للأذن بشكل لطيف حتى تجف.