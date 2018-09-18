احذروا طقس الأربعاء .. ضباب وأمطار وغبار

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

وأكدت الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

في حين تبقى الرطوبة عالية على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة، ولا يستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.