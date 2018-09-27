احذر.. هذه العادات تؤذي الكلى

المواطن - متابعة

الكلى هي الفلتر الرئيسي للدم، ومن خلالها يتم التحكم في معدّل ضغط الدم إلى جانب طرد السموم من الجسم.

ولأن الكلى تستطيع العمل بربع خلاياها فقط لا تشكو ولا تظهر أعراض على الضرر الذي يلحق بها إلا قبل أن تنهار بقليل، لذلك عليك تقليل الأضرار التي تسببها بعض العادات اليومية.

الملح: تتأثر وظائف الكلى بالإفراط في تناول الملح الذي يعتبر من عوامل الفشل الكلوي.

المشروبات الغازية: تفيد التقارير بأن من يتناولون علبتين من المشروبات الغازية يوميًّا لديهم مستويات عالية من البروتين في البول بعد متابعتهم لمدة 3 سنوات. ويعتبر البروتين عامل خطر في تطوير أمراض الكلوي.

العطش والجفاف: لا تؤجل شرب الماء وتجاهل الشعور بالعطش، لأن إبقاء الجسم في حالة جفاف لفترات طويلة لا يمكّن الكليتين من القيام بوظائفهما. لذا، تناول السوائل باستمرار على مدار اليوم.

التدخين والكحول: يفاقم التدخين المشاكل الصحية المرتبطة بصحة الكلى مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، كذلك يؤدي تناول الكحول بكميات كبيرة إلى ترسب حمض اليوريك في أنابيب الكلى وقد يسبب ذلك انسدادها، ويزيد ذلك من خطر الفشل الكلوي.

اللحوم: أكل كمية كبيرة من البروتين يزيد العبء على الكليتين لتنقية الدم من يوريا النيتروجين. وزيادة الحِمْل على الكلى يسبب انهيارها التدريجي. إذا كان وزنك مثلًا 72 كجم لا يُنصَح بتناول أكثر من 80 جرامًا من البروتين في اليوم الواحد.

الأدوية: كثير من الناس لا يعلمون أن تناول أدوية السعال والبرد والتهاب الحلق والتهاب اللوزتين بكثرة يضر الكلى، كذلك تناول أدوية على مدى طويل يلحق الأضرار بالكليتين. استعمل العلاجات الطبيعية المنزلية للتغلب على أعراض البرد والصداع.