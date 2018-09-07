اختراق حسابات 380 ألف عميل لشركة الخطوط البريطانية

المواطن - متابعة

اخترق قراصنة بيانات مالية لعملاء الخطوط الجوية البريطانية الأمر الذي وصفته الشركة بأنه أسوأ عملية اختراق منذ 20 عاما.

وتمكن القراصنة من سرقة البيانات من البطاقات المصرفية لحوالي 380 ألف عميل لشركة الخطوط الجوية البريطانية، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، من خلال موقع الشركة على شبكة الإنترنت والتطبيق المحمول، بحسب وكالة سبوتنيك نقلا عن أسوشيتد برس.

وتمت عملية الاختراق ما بين 21 أغسطس وحتى 5 سبتمبر الجاري، وتم الاستحواذ فيها على البيانات الشخصية والمالية لعملاء الشركة، الذين يقومون بإجراء حجوزات على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.

وأكدت الخطوط الجوية البريطانية في بيان لها، أنه تم حل الاختراق، وأن موقعها على الإنترنت أصبح بشكل طبيعي، وأنها أبلغت الشرطة والسلطات للتحقيق في الأمر.

وأعرب أليكس كروز، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البريطانية ورئيسها عن أسفه إزاء الحادث، واعتذر للعملاء.