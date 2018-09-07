ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

المواطن - متابعة

استفاد الذهب اليوم الجمعة من هبوط الدولار مقابل الين بعد اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح قضايا تجارية مع اليابان.

وارتفع الذهب 0.1 بالمائة في التعاملات الفورية إلى 1200.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى في نحو أسبوع يوم الخميس عند 1206.98 دولار للأوقية واتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمائة إلى 1206.40 دولار للأوقية.

وهبط الدولار مقابل الين الياباني بعد تقرير تلفزيوني أذاعته سي.إن.بي.سي يوم الخميس ذكر أن ترامب أبلغ كاتب مقال في وول ستريت جورنال بأنه قد يثير قضايا تجارة مع اليابان.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمائة في التعاملات الفورية إلى 14.10 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.1 بالمائة إلى 791.60 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 969.99 دولار للأوقية.