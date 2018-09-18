ارتفاع أسعار النفط بعد فرض الرسوم الأمريكية على الصين

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء قبيل اجتماع للدول المنتجة الرئيسية في الجزائر.

وفي الساعة 09:23 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.03 دولار إلى 79.09 دولار للبرميل بعد أن سجلت 79.32 دولار.

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 90 سنتًا إلى 69.80 دولار للبرميل بعد أن صعد أكثر من دولار إلى 69.95 دولار للبرميل.

وتأثرت السوق بتصعيد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والذي ألقى بظلاله على توقعات الطلب على الخام من أكبر بلدين مستهلكين له في العالم.

وقالت الصين يوم الثلاثاء إنه لا خيار أمامها سوى الرد على إجراءات التجارة الأمريكية الجديدة بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما عشرة بالمائة على واردات صينية بنحو 200 مليار دولار.