ارتفاع أسعار النفط وتوقعات بوصوله إلى 100 دولار للبرميل

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صعدت أسعار النفط، أمس الاثنين، لتسجل العقود الآجلة لخام برنت 80.40 دولار للبرميل، فيما زادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.18 دولار لتسجل 71.96 دولار للبرميل.

كما سجلت أسعار خام برنت أعلى مستوى لها منذ مايو عند 80.47 دولار، قبل أن تتراجع إلى 80.40 دولار للبرميل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقييد العقوبات الأميركية لصادرات الخام الإيرانية ما يتسبب في شح بالإمدادات العالمية، بينما يتوقع بعض المتعاملين طفرة في سعر الخام قد تصل به إلى 100 دولار للبرميل.

في حين سجلت مخزونات النفط الخام التجارية الأميركية أدنى مستوى لها منذ أوائل 2015 وسط سوق شحيحة.