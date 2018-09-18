ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 78.34 دولار للبرميل

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صعدت أسعار النفط العالمية، أمس الاثنين، ليسجل خام القياس العالمي مزيج برنت ارتفاعًا قدره 25 سنتًا إلى 78.34 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتًا إلى 69.27 دولار للبرميل.

وشهدت أسعار النفط تعافٍ من خسائرها المبكرة على الرغم من تأكيدات من واشنطن بأن المملكة وروسيا والولايات المتحدة يستطيعون زيادة الإنتاج بسرعة كافية لتعويض نقص الإمدادات من إيران وغيرها.

وصرح وزير الطاقة الأميركي ريك بيري خلال مقابلة مع رويترز الجمعة الماضي بأنه لا يتوقع زيادة كبيرة في الأسعار وإن الدول الثلاث، وهم أكبر 3 منتجين في العالم، يمكنهم رفع الإنتاج العالمي على مدى 18 شهرًا.